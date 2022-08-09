Зеленского заподозрили в распродаже Украины ради собственного обогащения

Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Китайский портал Гуаньча считает, что ожидающая Украину массовая приватизация обернётся тотальной распродажей страны Западу. При этом всю прибыль поделят Владимир Зеленский и его команда, считает автор статьи.

Если Зеленский хочет найти покупателя, то ему остается только отправиться на Запад — пусть потихоньку ищет, кому продать остатки украинского величия, и я надеюсь, что он найдёт этого покупателя до того, как страна рухнет, — говорится в публикации.

Автор материала считает, что передача госимущества в частные руки во время происходящего в стране конфликта выглядит как минимум нецелесообразной. Но если рассматривать всё это в свете того, что Зеленский хочет подзаработать себе на безбедную пенсию, то всё становится на свои места.

Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщил, что массовая приватизация госпредприятий на Украине начнется с 1 сентября. 27 июля правительство Украины утвердило пeречень из 420 государственных предприятий, которые будут приватизированы или ликвидированы.