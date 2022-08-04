Массовая приватизация госпредприятий на Украине начнется с 1 сентября, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале. Он добавил, что на селекторном совещании с руководителями областей дал задание подготовить все необходимое для приватизации на местах