По мере приближения годовщины пребывания президента Украины Владимира Зеленского у власти его оппоненты усиливают давление. Противники главы государства вынуждают его к очередным перестановкам в офисе президента (ОП), а именно — к снятию с должности руководителя ОП Андрея Ермака. Если он действительно будет отстранён, это поставит под вопрос не только позиции Зеленского, но и процесс урегулирования в Донбассе, и, как следствие, будущие отношения Москвы и Киева.

Петиция за отставку Ермака была размещена на сайте президента Украины 1 апреля и всё это время собирала голоса. По словам её автора, после назначения нового главы ОП (11 февраля, до этого пост занимал Андрей Богдан) «резко ускорился процесс капитуляции Украины перед Россией». Ермак, отмечается в петиции, тесно контактирует с замглавы администрации президента (АП) России Дмитрием Козаком. Именно в его ведении, после ухода Владислава Суркова из АП, находится украинское направление и ситуация в Донбассе.

[Козак] является автором «примирения» Приднестровья и Молдовы. Чем оно обернулось для Молдовы, хорошо известно — через Приднестровье Россия дестабилизирует Молдову, — считает автор петиции. — <...> Такой же сценарий Россия стремится реализовать и на Украине, а его проводником здесь является Андрей Ермак.

Первое, что вменяется в вину главе ОП — подписание им соглашения о создании консультативного совета в рамках трёхсторонней контактной группы, в которую входят представители России, Украины и ОБСЕ. Оно, как считают противники Ермака, подразумевает, что власти самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) станут полноправными участниками переговоров с Украиной, а РФ выступит в роли миротворца.

Андрей Ермак president.gov.ua

Вторая претензия к Ермаку связана с коррупцией. В конце марта депутат от правящей партии «Слуга народа» Гео Лерос опубликовал видеозаписи, на которых человек, похожий на Дениса Ермака (брата главы ОП), предлагает высокие должности за вознаграждение.

Авторы обращения заключают, что «компетентные органы должны начать уголовные производства по фактам государственной измены и коррупции» со стороны руководителя офиса, а сам он обязан покинуть пост.

За месяц с небольшим петиция набрала необходимое количество подписей, что вынудило Зеленского выступить с ответом. Глава государства подчеркнул, что соглашение о создании консультативного совета, подписанное Ермаком, носит лишь декларативный характер, не меняет статус ДНР и ЛНР, а также роль России в донбасском конфликте. При этом президент отметил, что только он сам может принять решение о снятии с поста руководителя ОП.

Вопрос в том, готов ли Зеленский в действительности отстаивать Ермака. Причин для сохранения за ним поста хватает. Если президент второй раз за год сменит главу офиса, это точно ударит по его имиджу, да и «скамейка запасных» у него не такая уж большая. Кроме того, Зеленский изначально позиционировал себя как миротворца, а главной задачей своего президентства называл установление мира в Донбассе. Ермак в этом плане для него комфортная фигура. Он, как упоминали политологи, действительно тесно контактирует с Козаком и пытается перестроить украинскую кадровую политику таким образом, чтобы на донбасском направлении в Киеве остались умеренные люди. Всё это, безусловно, соответствует интересам президента.

В то же время сохранение за Ермаком поста может негативно сказаться на позициях Зеленского. В последние месяцы из-за эпидемии коронавируса тема Донбасса в украинском обществе отошла на второй план, что благоприятно сказалось на президентском рейтинге. Петиция c требованием об увольнении главы ОП, однако, вновь вывела её в разряд актуальных, и теперь главе государства предстоит хорошо взвесить свои шаги, чтобы избежать негативного эффекта для себя. Если он оставит «изменника» Ермака на должности, это станет лишним козырем для разного рода радикалов, националистов и всех тех, кто выступает за прекращение диалога с ДНР, ЛНР и Россией. С другой стороны, пойдя у них на поводу, Зеленский рискует столкнуться с недовольством собственного умеренного электората.

Что же касается российских властей, перед которыми якобы «капитулирует» Ермак, то для них, безусловно, его фигура на данный момент является приемлемой — прежде всего из-за налаженного диалога. Разумеется, речь идёт об очень узком коридоре возможностей. Противоречия между Москвой и Киевом непреодолимы, прежде всего в связи с присоединением Крыма к РФ. Однако кто бы ни пришёл на замену Ермаку (в случае его снятия с должности), Кремлю вновь придётся налаживать переговорный процесс по Донбассу, и неизвестно, насколько он будет продуктивен. В условиях пандемии и экономического спада ни России, ни Украине новая проблема не нужна.