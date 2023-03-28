Зеленского обвинили в построении на Украине антиутопии Экс-советник Кучмы Соскин: проводимая Зеленским политика напоминает события романа Оруэла «1984»

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский проводит в стране политику, которую можно сравнить с событиями романа-антиутопии британского писателя Джорджа Оруэлла «1984», заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. По его словам, в стране наблюдается абсолютная цензура, а также сокрытие информации.

Все скрывается, мы с вами видим абсолютную цензуру, как в романе Оруэлла «1984». Украина превращается в то самое государство, которое он описывал, — отметил политик.

Из-за взятого Зеленским курса на укрепление своей власти Украина движется к диктатуре, заявил Соскин. При этом он отметил, что в ближайшем будущем вряд ли будут позитивные сдвиги.

Ранее Соскин призвал президента Украины Владимира Зеленского уйти в отставку из-за неспособности руководить. Он возмутился низким уровнем жизни граждан и заявил, что некоторые из них не могут позволить себе даже кусок хлеба.

Также Соскин заявил, что украинские военные не добиваются значительных успехов в столкновениях с Россией и страну в ближайшее время ничего хорошего не ожидает. Он посчитал, что к ситуации на Украине применима цитата из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев»: «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих».