Украинские военные не достигают значительных успехов в боестолкновениях с Россией и страну в ближайшее время ничего хорошего не ожидает, заявил в эфире своего YouТube-канала экс-советник бывшего президента республики Леонида Кучмы Олег Соскин. Он посчитал, что к ситуации в стране применима цитата из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев».
Ничего хорошего на Украине не будет. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих, — сказал Соскин.
Он утверждает, что руководство страны не оказывает поддержки украинцам и полностью концентрируется на боестолкновениях с Вооруженными силами России. Бывший советник Кучмы считает, что это неправильно.
Также Соскин рассказал, что у украинских беженцев возникают проблемы с органами опеки в разных странах. По его словам, украинцев лишают родительских прав на собственных детей.
Накануне Соскин также призвал президента Украины Владимира Зеленского уйти в отставку из-за неспособности руководить. Он возмутился низким уровнем жизни граждан и заявил, что некоторые из них не могут позволить себе даже кусок хлеба.