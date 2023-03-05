В Киеве описали ситуацию на Украине цитатой из романа Ильфа и Петрова Экс-советник Кучмы Соскин о ситуации на Украине: спасение утопающих — дело рук самих утопающих

Фото: Чигляков/РИА Новости

Кадр из фильма «12 стульев»

Украинские военные не достигают значительных успехов в боестолкновениях с Россией и страну в ближайшее время ничего хорошего не ожидает, заявил в эфире своего YouТube-канала экс-советник бывшего президента республики Леонида Кучмы Олег Соскин. Он посчитал, что к ситуации в стране применима цитата из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев».

Ничего хорошего на Украине не будет. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих, — сказал Соскин.

Он утверждает, что руководство страны не оказывает поддержки украинцам и полностью концентрируется на боестолкновениях с Вооруженными силами России. Бывший советник Кучмы считает, что это неправильно.

Также Соскин рассказал, что у украинских беженцев возникают проблемы с органами опеки в разных странах. По его словам, украинцев лишают родительских прав на собственных детей.

Накануне Соскин также призвал президента Украины Владимира Зеленского уйти в отставку из-за неспособности руководить. Он возмутился низким уровнем жизни граждан и заявил, что некоторые из них не могут позволить себе даже кусок хлеба.