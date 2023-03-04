На Украине призвали Зеленского уйти в отставку Экс-советник Кучмы Соскин призвал Зеленского уйти в отставку

Фото: @Dankihot / (dankihot.com)/Global Look Press

Владимир Зеленский

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин призвал действующего украинского лидера Владимира Зеленского уйти в отставку из-за неспособности руководить. Он возмутился низким уровнем жизни граждан и подчеркнул, что некоторые из них не могут позволить себе даже кусок хлеба.

Люди кусок хлеба не могут купить, уже вообще молока нет, воды нет, живут в этих страшных условиях. А эти бесятся с жиру. В чем проблема, Зеленский? Если ты не можешь руководить, уйди в отставку! Значит, давайте народное вече проводить? А то иначе сколько можно терпеть это все, — обратился Соскин к президенту Украины в видео на своем YouTube-канале.

По его словам, властям Украины необходимо в первую очередь решать проблемы населения, а не ужесточать контроль над СМИ и инакомыслящими.

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор предположил, что Зеленский может сбежать из страны после окончания российской СВО или даже до ее завершения. Он подчеркнул, что украинский лидер может осесть в какой-либо западной стране и жить безбедно благодаря солидным накоплениям.

До этого эксперты раскрыли, что может ожидать президента Украины после окончания СВО. По их мнению, Зеленский может выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году, стать главой правительства в изгнании или украинским Макроном, эмигрировать в Израиль. Также итогом политической карьеру Зеленского может стать трибунал.