Зеленского обвинили в нежелании прекращать конфликт в Донбассе

https://static.news.ru/photo/e4ea7a02-d32b-11ea-8082-fa163e074e61_660.jpg Фото: APUkraine/ twitter.com/Global Look Press

Власти Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским лишь создают видимость деятельности по прекращению противостояния в Донбассе. Об этом заявили в украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Президент Зеленский и его команда в очередной раз, имитируя работу по прекращению боевых действий на востоке Украины, на деле сделали всё, чтобы конфликт продолжался, — говорится в сообщении на сайте партии.

При этом там напомнили, что прекращение обстрелов и установление мира в регионе было основным предвыборным лозунгом действующего главы государства.

В партии отметили, что Минобороны Украины в искажённой форме обнародовало меры по обеспечению перемирия, «оставив ВСУ право открывать огонь без чёткого соблюдения требований подписанного протокола». По мнению оппозиции, это ставит под сомнение попытку стабилизировать обстановку и достичь согласия в урегулировании конфликта. Кроме того, свидетельствует о «манипулятивном характере» украинских властей к жителям Донбасса и в рамках международных обязательств.

В ночь с 26 на 27 июля вступило в силу соглашение о полном и всеобъемлющем прекращении огня на линии разграничения в Донбассе. Оно предусматривает прекращение боевых действий, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Договориться об условиях перемирия удалось на заседании Трёхсторонней контактной группы, которое прошло 22 июля в формате видеоконференции. В неё входят представители Украины, ОБСЕ и России.

Как ранее писал NEWS.ru, экс-президент Украины Леонид Кравчук, возглавивший делегацию Киева на переговорах контактной группы по Донбассу, заявил о готовности идти на компромиссы в вопросе разрешения конфликта. Он назвал окончание войны своей миссией и выразил готовность сделать для этого всё возможное.