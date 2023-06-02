Зеленского на Украине назвали аватаром группы олигархов Бывший вице-премьер Украины: Зеленский является прикрытием группы циничных олигархов

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/Global Look Press

Владимир Зеленский

Бывший вице-премьер Украины Дмитрий Табачник заявил, что президент страны Владимир Зеленский является своего рода прикрытием и аватаром группы циничных и жестких коммерсантов и олигархов. Они грабят Украину и поступающую с Запада помощь, отметил экс-министр в беседе с РИА Новости.

Зеленский — это своего рода коллективный аватар группы очень сильных, очень жестких, циничных коммерсантов. Украинских. Таким аватаром, который их прикрывает, — подчеркнул политик.

Он считает, что в таком качестве Зеленский полностью устраивает эту группу олигархов.

Ну как еще можно нацизм и бандеровщину прикрыть более выигрышным образом, чем образом президента — этнического еврея? Фантастика! — сказал Табачник.

Он уточнил, что награбленные финансы «отмывают» и отправляют в «безопасные гавани» по всему миру. Бывший вице-премьер Украины уверен, что с задачей «набивания карманов» коллективные хозяева страны справляются успешно.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что действия Владимира Зеленского направлены на узурпацию власти в стране. По его словам, глава государства не выполняет своих обещаний. Украинцы должны объективно смотреть на происходящие, добавил он.