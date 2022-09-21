Зеленский заявил о неизменности позиции Киева из-за референдумов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позиция Киева не изменится из-за проведения референдумов в ЛНР и ДНР, а также Запорожской и Херсонской областях по поводу вхождения в состав России. Об этом он сообщил в своем вечернем обращении в Telegram-канале.

Наши позиции не изменяются от шума или каких-либо анонсов откуда-то. И имеем в этом полную поддержку наших партнеров, — заявил украинский лидер.

Зеленский отметил, что о референдумах говорилось и раньше, поэтому ничего нового в связи с их официальным объявлением не случилось. Он добавил, что позиции Киева «хорошо известны». И заключаются они в поддержке ВСУ, СБУ, нацгвардии, полиции, пограничников.

Референдумы о вхождении в состав России пройдут в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. Предполагается, что за основу будет взят крымский сценарий.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским на фоне сообщений о референдумах по вопросу вступления неподконтрольных Киеву территорий в состав России. Зеленский в Twitter подтвердил состоявшийся телефонный разговор с коллегой из Турции. О деталях разговора пока не сообщается.