Зеленский заявил о намерении вернуть в повестку дня вопрос о Крыме

По словам Зеленского, данное намерение было им озвучено в ходе телефонного разговора с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном. Как отметил президент Украины, европейский политик поддержал его предложение. Также глава государства заявил, что военные действия на Донбассе берут начало именно в ситуации с полуостровом.

. @SwedishPM supported my proposal to return the issue of Crimea to the agenda. Over the years, it's the question of ending the war in #Donbas only that's been raised. However, the war began in the Crimea. #Crimea