Европа

Зеленский заявил о намерении вернуть в повестку дня вопрос о Крыме

15:58, 12 июня 2020
Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении вернуть вопрос о Крыме в повестку дня. Политик сообщил об этом на своей официальной странице в социальной сети.

По словам Зеленского, данное намерение было им озвучено в ходе телефонного разговора с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном. Как отметил президент Украины, европейский политик поддержал его предложение. Также глава государства заявил, что военные действия на Донбассе берут начало именно в ситуации с полуостровом.

Годами звучал только вопрос прекращения войны на Донбассе. Однако война, которая там идёт, началась именно с Крыма, — написал Зеленский в Twitter.

Как ранее передавал NEWS.ru, украинский лидер считает, что без деоккупации Крыма нельзя говорить о нормальных отношениях с Россией. Он уверен, что рано или поздно жителям России станет стыдно за присоединение полуострова и он вернётся под контроль Киева.

Без возврата Крыма не будет единения, возможности нормально и откровенно, дружно общаться украинскому и российскому народу в будущем поколении, считает он. При этом Зеленский не смог дать прогноз, когда Крым вернётся под контроль Украины.

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