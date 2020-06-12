Зеленский заявил о намерении вернуть в повестку дня вопрос о Крыме

https://static.news.ru/photo/1c15ee08-acad-11ea-98e5-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении вернуть вопрос о Крыме в повестку дня. Политик сообщил об этом на своей официальной странице в социальной сети.

По словам Зеленского, данное намерение было им озвучено в ходе телефонного разговора с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном. Как отметил президент Украины, европейский политик поддержал его предложение. Также глава государства заявил, что военные действия на Донбассе берут начало именно в ситуации с полуостровом.

Годами звучал только вопрос прекращения войны на Донбассе. Однако война, которая там идёт, началась именно с Крыма, — написал Зеленский в Twitter.

. @SwedishPM supported my proposal to return the issue of Crimea to the agenda. Over the years, it's the question of ending the war in #Donbas only that's been raised. However, the war began in the Crimea. #Crimea — ÐÐ¾Ð»Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¸Ñ ÐÐµÐ»ÐµÐ½ÑÑÐºÐ¸Ð¹ (@ZelenskyyUa) June 12, 2020

Как ранее передавал NEWS.ru, украинский лидер считает, что без деоккупации Крыма нельзя говорить о нормальных отношениях с Россией. Он уверен, что рано или поздно жителям России станет стыдно за присоединение полуострова и он вернётся под контроль Киева.

Без возврата Крыма не будет единения, возможности нормально и откровенно, дружно общаться украинскому и российскому народу в будущем поколении, считает он. При этом Зеленский не смог дать прогноз, когда Крым вернётся под контроль Украины.