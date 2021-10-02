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Зеленский заявил, что Киев займётся возвращением Саакашвили на Украину

11:38, 03 октября 2021
Зеленский заявил, что Киев займётся возвращением Саакашвили на Украину Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua
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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев займётся вопросом возвращения на Украину Михаила Саакашвили, задержанного в Грузии. Он уточнил, что был против отъезда грузинского экс-президента на родину. Слова Зеленского приводит РИА Новости. 

Я как президент Украины, и вы прекрасно это знаете, занимаюсь постоянно тем, что возвращаю граждан Украины. Разными возможностями, которые у меня есть. Которые мне предоставила власть. Господин Саакашвили является гражданином Украины, поэтому его это тоже касается, сказал Зеленский на брифинге. 

Украинский лидер подчеркнул, что вопросом возвращения Саакашвили будут заниматься все ведомства страны, включая МИД и посольство Украины в Грузии. 

Все институции, включая МИД, и наше посольство, которое работает в Грузии и на уровне посла Грузии, который работает в Украине, и на уровне разговора между нашими кабинетами министров, на уровне разговоров премьеров — мы все будем этим заниматься, — подчеркнул Зеленский.

При этом он уточнил, что узнал об отъезде Саакашвили в Грузию только после сообщений в СМИ.

Ранее омбудсмен Грузии Нино Ломджария сообщила, что Саакашвили объявил голодовку. Она отметила, что экс-президент считает себя политзаключённым.

О задержании политика 1 октября сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. До этого Саакашвили собирался вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления, хотя он является фигурантом нескольких уголовных дел в Грузии.

Ранее член Совета Федерации РФ от Пермского края Алексей Пушков назвал бредом неадекватного человека письмо Саакашвили, написанное в грузинской тюрьме и адресованное его сторонникам. 

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