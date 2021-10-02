Зеленский заявил, что Киев займётся возвращением Саакашвили на Украину

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев займётся вопросом возвращения на Украину Михаила Саакашвили, задержанного в Грузии. Он уточнил, что был против отъезда грузинского экс-президента на родину. Слова Зеленского приводит РИА Новости.

Я как президент Украины, и вы прекрасно это знаете, занимаюсь постоянно тем, что возвращаю граждан Украины. Разными возможностями, которые у меня есть. Которые мне предоставила власть. Господин Саакашвили является гражданином Украины, поэтому его это тоже касается, — сказал Зеленский на брифинге.

Украинский лидер подчеркнул, что вопросом возвращения Саакашвили будут заниматься все ведомства страны, включая МИД и посольство Украины в Грузии.

Все институции, включая МИД, и наше посольство, которое работает в Грузии и на уровне посла Грузии, который работает в Украине, и на уровне разговора между нашими кабинетами министров, на уровне разговоров премьеров — мы все будем этим заниматься, — подчеркнул Зеленский.

При этом он уточнил, что узнал об отъезде Саакашвили в Грузию только после сообщений в СМИ.

Ранее омбудсмен Грузии Нино Ломджария сообщила, что Саакашвили объявил голодовку. Она отметила, что экс-президент считает себя политзаключённым.

О задержании политика 1 октября сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. До этого Саакашвили собирался вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления, хотя он является фигурантом нескольких уголовных дел в Грузии.

Ранее член Совета Федерации РФ от Пермского края Алексей Пушков назвал бредом неадекватного человека письмо Саакашвили, написанное в грузинской тюрьме и адресованное его сторонникам.