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Пушков назвал письмо Саакашвили из тюрьмы интересным для психиатров

03:47, 03 октября 2021
Пушков назвал письмо Саакашвили из тюрьмы интересным для психиатров Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Член Совета Федерации РФ от Пермского края Алексей Пушков назвал письмо бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили из тюрьмы (после задержания в Тбилиси) бредом неадекватного человека. Об этом Пушков написал в своём Telegram-канале.

Странное письмо не вполне адекватного человека. Не менее странные заявления сторонников Саакашвили из его партии, будто сейчас в Грузии «пророссийская власть». Это уже, скорее, для психиатров интересное заявление, в политическом плане это полный бред, — написал сенатор.

Он также добавил, что сторонники Саакашвили не успокоятся, пока не спровоцируют войну НАТО с Россией. Правда, Пушков отметил, что эти люди «ни на что не способны, кроме нагнетания атмосферы вражды».

Ранее грузинский и украинский политик Михаил Саакашвили объявил голодовку, сообщила омбудсмен Грузии Нино Ломджария. Она отметила, что экс-президент считает себя политзаключённым. О задержании политика стало известно от премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили. До этого Саакашвили собирался вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления, хотя он является фигурантом нескольких уголовных дел.

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