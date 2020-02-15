https://static.news.ru/photo/6a57b77e-4ff9-11ea-b9ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Pres

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи в Мюнхене рассказал, что поднимал на встрече «нормандской четвёрки» вопрос обеспечения безопасности подготовки выборов в Донбассе. По его словам, необходимо создавать совместные патрули.

В патрулировании должны принимать участие представители непризнанных ДНР и ЛНР, а также сотрудники ОБСЕ, передаёт ТАСС.

Поднимал этот вопрос на «нормандской встрече», сейчас мы это обсуждаем и в Минске. Я думаю, что у нас есть возможность додавить, чтобы там были как украинцы, так и представители временно оккупированных территорий, так и ОБСЕ, — подчеркнул он.

Ранее NEWS.ru писал, что украинский лидер Владимир Зеленский выразил во время конференции недовольство мировой системой безопасности. По его мнению, она работает только на сильные государства.