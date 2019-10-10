Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский не считает нужным вводить военное положение в стране.

По его словам, эта мера не будет способствовать разрешению конфликта в Донбассе и может привести к хаосу.

Глава государства напомнил, что в 2018 году его предшественник Пётр Порошенко вводил на Украине военное положение. Это привело к панике среди населения, многие стали уезжать из страны. Политик заявил, что не хочет повторения этой ситуации, сообщает РИА Новости.

Он также добавил, что не намерен возвращать контроль над территориями военным путём и отдаёт предпочтение дипломатическим методам.

Ранее News.ru писал, что Зеленский назвал своей главной целью прекращение войны на востоке страны. Он пообещал не бросать жителей Донбасса, которые ощущают себя украинцами и «вернуть их вместе с территориями».

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