https://static.news.ru/photo/3c3977b2-eb48-11e9-9345-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский не считает нужным вводить военное положение в стране.

По его словам, эта мера не будет способствовать разрешению конфликта в Донбассе и может привести к хаосу.

Глава государства напомнил, что в 2018 году его предшественник Пётр Порошенко вводил на Украине военное положение. Это привело к панике среди населения, многие стали уезжать из страны. Политик заявил, что не хочет повторения этой ситуации, сообщает РИА Новости .

Он также добавил, что не намерен возвращать контроль над территориями военным путём и отдаёт предпочтение дипломатическим методам.

Ранее News.ru писал, что Зеленский назвал своей главной целью прекращение войны на востоке страны. Он пообещал не бросать жителей Донбасса, которые ощущают себя украинцами и «вернуть их вместе с территориями».