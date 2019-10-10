Президент Украины Владимир Зеленский не считает нужным вводить военное положение в стране.
По его словам, эта мера не будет способствовать разрешению конфликта в Донбассе и может привести к хаосу.
Глава государства напомнил, что в 2018 году его предшественник Пётр Порошенко вводил на Украине военное положение. Это привело к панике среди населения, многие стали уезжать из страны. Политик заявил, что не хочет повторения этой ситуации, сообщает
Он также добавил, что не намерен возвращать контроль над территориями военным путём и отдаёт предпочтение дипломатическим методам.
Ранее News.ru писал, что Зеленский назвал своей главной целью прекращение войны на востоке страны. Он пообещал не бросать жителей Донбасса, которые ощущают себя украинцами и «вернуть их вместе с территориями».
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