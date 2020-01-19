https://static.news.ru/photo/0824ab7c-3abc-11ea-8021-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский выразили соболезнования родным и близким погибших при крушении самолёта Boeing 737 в Иране.

Тела украинцев, которые трагически погибли в Тегеране, уже на родине. Владимир Зеленский и офис президента выражают искренние соболезнования семьям и близким погибших, — говорится в сообщении офиса украинского главы государств в Facebook.

Ранее NEWS.ru писал, что на Украину привезли тела 11 человек, погибших в авиакатастрофе Boeing 737 в Иране. Борт с погибшими приземлился в международном аэропорту Борисполь под Киевом. На борту Ил-76 ВВС Украины — тела девяти членов экипажа сбитого украинского самолёта, а также двух пассажиров.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», который выполнял рейс из Тегерана в Киев, разбился 8 января вскоре после вылета. Позже иранские военные признали, что сбили самолёт по ошибке, приняв за вражескую цель. В авиакатастрофе погибли 176 человек, большинство из которых были иранцами.