Зеленский: ВСУ нужно подождать с наступлением

Фото: Министерство обороны Украины

Украина еще не готова к контрнаступлению, с ним нужно немного подождать, заявил президент страны Владимир Зеленский в киевской штаб-квартире, передает BBC. По его словам, боевые бригады готовы, но армии все еще нужно «кое-что», в том числе бронетехника, поступающая партиями.

С (имеющимися ресурсами. — NEWS.ru) мы можем двигаться вперед и, я думаю, добьемся успеха. Но мы потеряем много людей. Я думаю, что это неприемлемо. Так что нам нужно подождать. Нам все еще нужно немного больше времени, — сказал Зеленский.

Высокопоставленный украинский чиновник отметил, что атаку ВСУ не следует рассматривать как «серебряную пулю» в конфликте, который идет уже 15-й месяц.

10 мая генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер заявил, что условия для начала контрнаступления ВСУ пока нет. По его словам, земля еще не успела в достаточной степени просохнуть для прохода военной техники.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предостерег от недооценки ВС РФ. По его словам, российские вооруженные силы за время конфликта могли обустроить оборонные рубежи, позволяющие им в перспективе отразить контрнаступление ВСУ.