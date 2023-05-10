Генсек НАТО призвал не недооценивать российских военных Столтенберг: нельзя недооценивать российские силы в ходе военного конфликта на Украине

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Йенс Столтенберг

Российские вооруженные силы за время конфликта на территории проведения СВО могли обустроить оборонные рубежи, что может позволить им в перспективе отразить контрнаступление ВСУ, заявил в эфире канала CNN генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он заявил, что нельзя недооценивать силы ВС РФ в ходе военных действий, поскольку линия боевых действий был долго время статичной.

Мы никогда не должны недооценивать россиян. Линия фронта была статична долгое время, российские силы смогли создать значительные оборонные рубежи... чтобы отразить планируемое контрнаступление, — заявил Столтенберг.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что у ВСУ нет утвержденного плана контрнаступления. Он отметил, что в разработке находятся несколько рабочих вариантов и все они связаны с определенными обстоятельствами, которые могут возникнуть перед ВСУ в ходе боевых действий.

10 мая стало известно, что российские силы поразили подразделение 5-й штурмовой бригады ВСУ в западной части Артемовска. Всего на Донецком направлении были уничтожены три украинских подразделения, в результате атаки погибли около 240 бойцов ВСУ.