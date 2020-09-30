Зеленский уволил замглавы делегации Украины в ТКГ за позицию по РФ

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Витольд Фокин вышел из состава делегации Украины в Трёхсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на востоке страны (ТКГ) и освобождён от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации. Соответствующий указ подписал украинский лидер Владимир Зеленский.

Документ размещён на сайте президента Украины. Пока неизвестно, кто заменит Фокина.

Ранее Фокин назвал реализацию Минских соглашений единственным путём к достижению мира на востоке страны.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Донецкая и Луганская области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ДНР и ЛНР). Это произошло на фоне силовой смены власти в стране. Ни одно государство новые республики не признало.

Как писал NEWS.ru, высказывание Фокина вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя слова первого замглавы делегации Киева в контактной группе по Донбассу о предоставлении особого статуса региону, подчеркнул, что данное заявление было личной позицией политика.