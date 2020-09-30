Зеленский уволил замглавы делегации Украины в ТКГ за позицию по РФ

Витольд Фокин вышел из состава делегации Украины в Трёхсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на востоке страны (ТКГ) и освобождён от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации. Соответствующий указ подписал украинский лидер Владимир Зеленский.
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Ранее Фокин назвал реализацию Минских соглашений единственным путём к достижению мира на востоке страны.
Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Донецкая и Луганская области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ДНР и ЛНР). Это произошло на фоне силовой смены власти в стране. Ни одно государство новые республики не признало.
Как писал NEWS.ru, высказывание Фокина вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя слова первого замглавы делегации Киева в контактной группе по Донбассу о предоставлении особого статуса региону, подчеркнул, что данное заявление было личной позицией политика.
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