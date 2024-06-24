Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале сообщил, что увольняет командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля. На его место назначен бригадный генерал Андрей Гнатов.

Я принял решение заменить командующего Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова, — сказал Зеленский.

Политик уточнил, что решение было принято после совещания с военнослужащими, на котором присутствовал и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Зеленский добавил, что сейчас Украине необходимо сосредоточить наибольшее внимание на Донбассе.

В мае стало известно, что украинский военнослужащий Сергей Рудь лишился должности начальника Управления государственной охраны Украины. Причины, по которым было принято такое решение, не раскрывались. Тогда же Владимир Зеленский уволил полковника Сергея Лупанчука с должности командующего Силами специальных операций ВСУ и назначил на его место полковника Александра Трепака.

До этого Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря национальной безопасности и обороны. Он занимал этот пост с октября 2019 года, сменив Александра Данилюка, прежде возглавлявшего Министерство финансов страны.