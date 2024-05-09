Зеленский уволил главу Управления государственной охраны

Фото: Alessandro Di Meo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Украинский военнослужащий Сергей Рудь лишился должности начальника Управления государственной охраны Украины, говорится в указе президента страны Владимира Зеленского. Причины, по которым было принято такое решение, не раскрываются.

Уволить Рудя Сергея Леонидовича с должности начальника Управления государственной охраны Украины, — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что на Зеленского готовилось покушение. Служба безопасности Украины заявила о задержании полковников Управления госохраны Украины, которые якобы его готовили. По версии СБУ, на украинского лидера и других высокопоставленных чиновников должны были навести ракетные удары.

В частности, украинские СМИ сообщили имена сотрудников Управления госохраны Украины, которых задержали по подозрению в подготовке акции. Речь идет о полковниках Андрее Гуке и Деркаче (имя не названо).

По другой версии, полковники УГО не собирались ликвидировать Зеленского сами — для этой цели они искали военных, приближенных к охране президента, «которые могли бы взять главу государства в заложники, а затем его убить». В то же время в доме Гука были при обыске обнаружены оружие и взрывные устройства.