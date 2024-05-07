Стали известны подробности о готовивших покушение на Зеленского офицерах «Страна»: двух офицеров подозревают в подготовке покушения на Зеленского

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Украинское издание «Страна» узнало имена сотрудников управления госохраны Украины, которых задержали по подозрению в подготовке покушения на президента страны Владимира Зеленского. По данным издания, речь идет о полковниках Гуке и Деркаче.

Как выяснила «Страна», полковника Андрея Гука сотрудники СБУ задержали в Конча-Заспе, где у офицера частный дом, площадь которого превышает 500 квадратных метров. При обыске обнаружено оружие и взрывные устройства. Также якобы обнаружены доказательства его работы с российскими спецслужбами. Как сообщила «Страна», полковника Деркача задержали в Сумской области.

Служба безопасности Украины заявила о задержании полковников управления госохраны Украины, которые якобы готовили покушение на Зеленского. По версии СБУ, на украинского лидера и других высокопоставленных чиновников должны были навести ракетные удары.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что президента Украины Владимира Зеленского следует заставить подписать бумаги после того, как российские вооруженные силы возьмут под контроль Одессу и Харьков. По его словам, речь идет о документах, необходимых для безопасности РФ и русскоязычного населения, проживающего на Украине.