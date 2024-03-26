Зеленский уволил Данилова с поста секретаря СНБО

Фото: Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Алексей Данилов

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), соответствующий указ опубликован на сайте главы государства. Данилов занимал пост с октября 2019 года, сменив в этой должности Александра Данилюка, прежде возглавлявшего Министерство финансов страны.

Уволить Данилова Алексея Мячеславовича с должности секретаря СНБОУ, — говорится в документе.

Другим указом Зеленский назначил новым секретарем СНБО Александра Литвиненко, который до этого момента возглавлял Службу внешней разведки Украины. На смену ему назначен Олег Иващенко.

Литвиненко руководил украинской Службой внешней разведки с июля 2021 года. Перед этим, в период с апреля 2014-го до августа 2019 года, он занимал должность заместителя секретаря СНБО.

В феврале Зеленский уволил Сергея Наева с должности командующего Объединенными силами ВСУ. Вместо него президент Украины назначил Юрия Содоля. Одновременно с этим он назначил командующим сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка, а командующим десантно-штурмовыми войсками — Игоря Скибюка.

В начале февраля Зеленский также уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ, на смену ему был назначен экс-глава сухопутных сил Александр Сырский. В начале марта Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла Украины в Великобритании.