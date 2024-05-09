Зеленский сменил командующего Силами специальных операций Украины Зеленский назначил полковника Трепака на должность командующего ССО Украины

Фото: Petro Poroshenko/Twitter.com/Global Look Press

Александр Трепак

Президент Украины Владимир Зеленский уволил полковника Сергея Лупанчука с должности командующего Силами специальных операций Вооруженных сил Украины и назначил на его место полковника Александра Трепака. Украинский лидер подписал соответствующие указы, они опубликованы на его официальном сайте.

Освободить Лупанчука Сергея Константиновича от должности командующего Силами специальных операций Вооруженных сил Украины. <...> Назначить Трепака Александра Сергеевича командующим Силами специальных операций Вооруженных сил Украины, — говорится в документах.

Лупанчкук занимал должность командующего Силами специальных операций Украины полгода, глава государства подписал указ о его назначении в ноябре 2023-го. До него эту должность занимал Виктор Хоренко, командовавший ССО с 25 июля 2022 года. Никакой информации о Лупанчуке в открытых источниках нет.

Зеленский также принял решение уволить бывшего главнокомандующего вооруженными силами страны Валерия Залужного с военной службы. Как говорится в указе, это было сделано «по состоянию здоровья» Залужного. Ему разрешили носить военную форму.

Ранее отставной генерал Сергей Кривонос предположил, что Зеленский заставил бывшего главкома молчать о реальных причинах его увольнения. По его словам, глава государства никогда не признает своего предвзятого отношения к экс-командующему, но явно оказывал на него давление.