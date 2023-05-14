Зеленский: Украина создает «истребительную коалицию» Зеленский попросил у западных стран военные самолеты

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Украина создаст «истребительную коалицию», заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине, передает Bild. По его словам, украинские власти работают над созданием такого объединения из стран, которые готовы передать ВСУ современные западные самолеты.

Зеленский также дал понять, что его стране нужно больше оружия для продолжения оборонительных маневров. Он работает над «коалицией истребителей», чтобы его страна наконец-то снабжалась современными истребителями, — указано в сообщении.

14 мая немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер принял в своей резиденции в Берлине украинского лидера Владимира Зеленского. Сообщалось, что в течение дня президенту Украины вручат премию имени Карла Великого в Ахене на западе ФРГ. Остальные детали программы визита Зеленского держались в тайне.

Ночью 14 мая стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Германию. По его словам, с лидерами ФРГ планируется обсудить вопросы оружия, противовоздушной обороны, восстановительных мер, Евросоюза и НАТО.