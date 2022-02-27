Зеленский: Украина подала иск против России в Международный суд ООН

Украина официально направила иск против России в Международный суд ООН в Гааге, заявил президент страны Владимир Зеленский. В своём Twitter глава государства сообщил, что требует от суда приказать Москве прекратить спецоперацию на Украине, а также привлечь её к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии.

Украина официально направила иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге. Требуем привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии, — написал Зеленский.

Владимир Зеленский ранее в своём очередном видеообращении к нации заявил, что действия России против Украины имеют признаки геноцида. По его словам, то, что делают российские войска в Харькове, Ахтырке, Одессе, Киеве и других городах и посёлках, тянет на международный трибунал.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Ее целью глава государства назвал демилитаризацию Украины.

Как заявил 26 февраля постпред РФ при ООН Василий Небензя, задачи по демилитаризации и денацификации Украины будут достаточно скоро выполнены. По его словам, Москва не воюет с Украиной и её народом, а ведёт спецоперацию против националистов.