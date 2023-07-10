Зеленский: Украина ожидает четких алгоритмов для быстрого вступления в НАТО

Фото: President Of Ukraine Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна уже де-факто в НАТО. На саммите же в Вильнюсе Киев ожидает четких и ясных алгоритмов для быстрого получения членства в Альянсе, отметил он в видеообращении.

Все понимают, каждый лидер, каждая страна, даже если озвучиваются разные позиции, очевидно, Украина заслуживает быть в Альянсе. Не сейчас, сейчас война, но нам нужен четкий сигнал, и сигнал нужен сейчас. Де-факто Украина уже в Альянсе. Наше оружие — это оружие Альянса, наши ценности — это то, во что верит Альянс, — подчеркнул украинский лидер.

Он добавил, что подтверждения именно этого он ожидает от саммита НАТО. При этом Киев старается сделать так, чтобы алгоритм получения им членства оказался максимально ясным и быстрым.

Зеленский считает, что приоритеты Украины очевидны — противовоздушная оборона для городов страны, оружие для фронта. По его словам, в Вильнюсе будут говорить и об этом. Украинский президент также выразил уверенность, что из Вильнюса «могут быть хорошие новости».

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его страна не согласна на гарантии безопасности как альтернативу вступлению в НАТО. По его мнению, данный вариант должен стать промежуточным между нынешним положением вещей и моментом вступления в международную организацию. Дипломат также признал невозможность принятия Киева в Альянс в рамках грядущего форума и предложил направить Украине приглашение на вступление.