Зеленский сообщил о размере своих доходов за 2020 год

https://static.news.ru/photo/0cdd0bc8-6e46-11eb-803b-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Доход семьи президента Украины Владимира Зеленского в 2020 году составил 817 тысяч долларов. При этом заработная плата главы государства только 12 тысяч долларов за 12 месяцев. Данные декларации приводит пресс-служба офиса украинского лидера.

В декларации о доходах глава государства и члены его семьи указали доходы на общую сумму 22 747 791 гривну, или порядка 813,7 тысячи долларов.

Сумма зарплаты, которую получил президент в отчётный период, составила 336 тысяч гривен (около 12 тысяч долларов), — говорится в сообщении.

Также Зеленский задекларировал роялти — их размер составил 166,4 тысячи долларов, и новый объект недвижимости на правах временного пользования — государственную дачу.

При этом семья президента Зеленского указала доход размером 484 тысячи долларов, который был получен в результате продажи недвижимости и земельного участка в селе Иванковичи Киевской области. Ещё 96 тысяч долларов семье главы государства принесла сдача в аренду жилья. Проценты по депозитам и доходы по облигациям дали в бюджет семьи Зеленского 15,8 тысячи долларов. Непосредственного супруга президента Елена в 2020 году получила заработную плату и роялти на общую сумму 34,2 тысячи долларов.

Размер налоговых отчислений семьи президента составил, таким образом, 66,7 тысячи долларов.

Согласно обнародованным данным, можно говорить о снижении доходов Зеленского и его родственников. Так, в декларации об имуществе, доходах и расходах главы украинского государства и членов его семьи за 2019 год общая сумма доходов составляла более 1 миллиона долларов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент России Владимир Путин и сотрудники администрации главы государства подали декларации о доходах за 2020 год. Сведения о доходах публикуются в течение 14 рабочих дней с момента истечения срока для их подачи.