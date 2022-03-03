Зеленский: за Украину готовы воевать 16 тысяч иностранных наёмников

На Украину направляются 16 тысяч иностранных наёмников, захотевших воевать на стороне Киева, сообщил президент страны Владимир Зеленский. Он добавил, что украинские военные каждый день получают оружие от партнёров и «настоящих друзей», сообщает РИА Новости.

Украина уже встречает иностранных добровольцев, которые идут в нашу страну, первые из 16 тысяч едут защищать нашу свободу, — сказал Зеленский.

Ранее администрация Зеленского заявила о создании военного подразделения, предназначенного для иностранных добровольцев. По словам советника главы офиса президента Алексея Арестовича, желающих помочь ВСУ оказалось больше, чем предполагалось, поэтому украинские власти собираются разделить их на два легиона.

Активная запись в спецотряд послужит «ключевым доказательством» поддержки Украины со стороны Запада, заявил ранее Зеленский. По его словам, «встать бок о бок» с украинцами могут все желающие.

Президент Украины отметил, что согласно президентскому указу 2016 года, иностранцы могут служить в ВСУ и в силах территориальной обороны.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам глава государства отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.

1 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российская армия продолжит специальную военную операцию на Украине вплоть до достижения поставленных целей. По его словам, она проводится для защиты населения Донбасса и денацификации Украины.