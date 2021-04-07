Украинские СМИ рассказали, когда Зеленский посетит Донбасс

https://static.news.ru/photo/a7cf8bb0-97cc-11eb-b44e-96000091f725_660.jpg Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский намерен посетить Донбасс. Поездка в регион запланирована на 8 апреля.

О планируемом визите главы государства сообщило информагентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник, близкий к офису президента. Какие-либо подробности не приводятся. Источник проинформировал лишь, что «поездка в Донбасс будет».

Дата поездки была утверждена лишь ближе к вечеру 7 апреля. В течение дня поступала информация о решимости Зеленского побывать на востоке страны на фоне обострения ситуации в регионе. Однако в качестве вероятных сроков в его окружении называли как 8-е, так и 9-е число.

В самопровозглашённой Донецкой народной республике тем временем уже успели заявить, что предстоящий визит украинского президента в Донбасс является не более чем работой на публику.

Я не думаю, что если Украина не будет обстреливать наши позиции, Зеленскому что-либо угрожает. Сделать его жертвенным бараном? Я сомневаюсь, что Украина или её хозяева на это пойдут, — цитирует РИА Новости депутата Народного совета ДНР Владислава Бердичевского.

Сейчас в Донбассе формально действуют дополнительные меры по обеспечению перемирия, которые предусматривают полный запрет ведения огня, размещение вооружения в населённых пунктах и поблизости от них, а также наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Приказы о прекращении стрельбы должны действовать до полного урегулирования конфликта.

Несмотря на это, обе стороны конфликта сообщают об участившихся обстрелах. С наступлением 2021 года ситуация в регионе существенно осложнилась.

Ранее, как писал NEWS.ru, в самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили о гибели ребёнка в результате атаки украинского дрона. В Киеве заподозрили власти ДНР в подтасовке фактов и обратились в специальную мониторинговую миссию ОБСЕ с просьбой установить истину.