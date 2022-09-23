Зеленский рассмотрит идею введения веганских сухпайков для ВСУ

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Петиция о введении вегетарианских и веганских сухпайков для солдат ВСУ собрала на сайте президента Украины более 25 тысяч подписей. Таким образом Владимир Зеленский должен будет в обязательном порядке рассмотреть ее.

Есть люди, которые встали на защиту страны, те, кто только присоединился, и те, кто планирует это сделать. Как военнослужащий человек имеет определенные ограничения в выборе продуктов питания, так как во многих ситуациях это зависит от того, что именно ему предоставит государство, — отмечают авторы обращения.

Они объясняют, что данные меры необходимы для военных, которые не потребляют мясные продукты из этических соображений: для верующих, у которых веганские посты наиболее распространены, для людей с проблемами пищеварения и для тех, кто не способен полноценно усваивать лактозу.

Кроме этого, в петиции уточняется, что появление вегетарианской и веганской пищи приблизит Украину к продовольственным стандартам НАТО, на которые собирается переходить Министерство обороны страны.

Ранее стало известно, что петиция о легализации эротического и порнографического контента на территории Украины собрала необходимые 25 тысяч подписей. В пояснительной записке к обращению говорится, что у большинства развитых стран нет запретов на порнографическую деятельность. На Украине же этот закон принимался с замечаниями о нарушении свободы слова. По мнению активистов, запрет на производство порнографии является вредным, так как увеличивает нагрузку на правоохранительные органы и способствует коррупции.