Зеленский рассказал, сколько украинских земель перешло под контроль России Зеленский заявил, что под контролем России находится 20% территории Украины

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что под контролем России сейчас находится 20% территории страны. В ходе онлайн-выступления в парламенте Люксембурга, видео которого опубликовано в его Telegram-канале, Зеленский отметил, что Киеву необходимо вернуть 2603 населенных пункта.

По словам украинского лидера, боевые действия сейчас идут на территории от Харькова до Николаева, между которыми около 450 км.

По прямой между ними около 450 км, но если посмотреть на всю линию фронта, а она не является прямой, то эта линия больше тысячи км, — подчеркнул Зеленский.

15 марта Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль всей территории Херсонской области, а также города Балаклея в Харьковской области. Ранее сообщалось, что Мелитополь, Бердянск, Васильевка в Запорожской области, аэродром Чернобаевка под Херсоном, город Энергодар и Запорожская АЭС также перешли под контроль России.

24 марта российские военные взяли Изюм в Харьковской области, а 11 апреля — село Каменка. 28 мая под контроль России перешел Лиман. В тот же день глава Чечни Кадыров заявил о взятии Северодонецка.

Как рассказали в Минобороны России, третьим этапом спецоперации станет взятие под контроль Николаевской, Одесской и Харьковской областей. По словам члена Общественного совета при Минобороны полковника запаса Игоря Коротченко, с украинскими войсками в Донбассе будет покончено в краткосрочной или среднесрочной перспективе.