https://static.news.ru/photo/cbd4d45c-cc8f-11e9-a53a-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Omar Marques/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава Украины Владимир Зеленский назвал «прорывом» итоги первого дня своего визита в Польшу. По его словам, вместе с президентом Польши Анджеем Дудой они восстановят рабочую группу по «обнулению» взаимных претензий.

Лидер Незалежной добавил, что Киев и Варшава станут заботиться о захоронениях и монументах в обеих странах. Кроме того, руководитель Украины предложил возвести на границе государств Мемориал примирения. Также Зеленский рассказал о сотрудничестве с Польшей в области энергетики и торговли.

Что касается современности: мы договорились решить проблему с грузоперевозками через украинскую-польскую границу. В энергетической сфере мы обсудили сотрудничество в формате Вашингтон — Варшава — Киев. Визит продолжается. 1 сентября ещё много важных дел и встреч, — написал президент Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook .

Зеленский заверил Дуду в больших перспективах двустороннего сотрудничества. В качестве наглядного примера привёл факт появления керосиновой лампы.

«Очень символичное событие» произошло во Львове в 1853 году, напомнил украинский лидер на брифинге по итогам встречи с Дудой в Варшаве. До этого исторического момента широко применялись масляные светильники.

Ранее News.ru сообщал, что глава Польши в интервью рассказал, что Советский Союз и нацистская Германия заключили в 1939 году договор и «захватили» республику. По его словам, Гитлер и Сталин в пакте Молотова-Риббентропа договорились уничтожить Варшаву, а Красная армия, будучи главным союзником Германии, вошла в Польшу в сентябре 1939 года.