Зеленский рассказал, о чём разговаривал с Макроном
Зеленский обсудил с Макроном по телефону финансы и активизацию «нормандского формата»
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
23:56, 03 февраля 2022
Владимир ЗеленскийФото: Volodymyr Zelensky/Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у него состоялся телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. В ходе диалога главы двух государств обсудили противодействие вызовам безопасности и активизацию мирного процесса в Донбассе в рамках «нормандского формата». Об этом глава украинского государства написал в своём Twitter.
Продолжили диалог с Макроном по противодействию вызовам безопасности и активизации мирного процесса в рамках «нормандского формата». Согласовали дальнейшие совместные шаги по поддержанию стойкости Украины и усилению финансового и экономического взаимодействия, — сообщил Зеленский.
Ранее сообщалось о телефонном разговоре, который Макрон провёл с российским президентом Владимиром Путиным. Стороны обсудили гарантии безопасности, украинскую проблематику и условились оперативно договориться о возможности проведения личной встречи.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что очная встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона состоится в обозримой перспективе.