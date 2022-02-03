Зеленский рассказал, о чём разговаривал с Макроном

Фото: Volodymyr Zelensky/Global Look Press

Россия не готова нападать на Украину, заявил экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский. Он отметил в интервью «Европейской правде», что, согласно данным Минобороны Польши, российские войска не приведены в боевую готовность. Несмотря на это, добавил бывший дипломат, они расположены вблизи украинской границы.

Россия хочет добиться смены власти на Украине, выполнения минских соглашений. Предоставить Донбассу вето по поводу решений всего государства. Но если нет — может быть, откусить кусок местности, — заявил Сикорский....