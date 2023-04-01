Зеленский расширил санкции против России Зеленский ввел санкции против 33 россиян и 225 компаний из РФ

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении 33 россиян и 225 компаний из РФ, соответствующий указ опубликован на сайте президентской администрации. Ограничительные меры, утвержденные Зеленским, были предложены Советом нацбезопасности Украины (СНБО).

Постановляю ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 апреля 2023 года «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», — говорится в указе Зеленского.

Санкции против российских физлиц и организаций вводятся на 10 лет. Рестрикции предусматривают блокировку активов, отзыв лицензий, прекращение торговых операций и другие меры.

11 марта Зеленский подписал указ о введении санкций против 120 россиян и 287 организаций из РФ. В частности, под ограничительные меры попали ряд российских букмекерских контор.

18 марта президент Украины также включил в санкционный список своего сирийского коллегу Башара Асада, премьер-министра САР Хусейна Арнуса и главу МИД Фейсала Микдада.

27 февраля Зеленский ввел санкции в отношении компаний, связываемых с российским предпринимателем Евгением Пригожиным. Также украинский лидер наложил ограничения сроком на 50 лет на ряд российских спортсменов.