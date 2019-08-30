https://static.news.ru/photo/4381e17c-cc34-11e9-9619-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на поездку главы своего офиса Андрея Богдана в День независимости страны на курорт.

Я думаю, что он был не прав. Я ему позвонил и сказал, что он не прав в этой ситуации. Он как один из реальных и мощных людей во власти, он не имел права в День Независимости страны в Сен-Тропе гулять, — цитирует президента РБК-Украина .

Как писал News.ru ранее, Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан в социальной сети рассказал, почему поехал на свадьбу во Францию вместо того, чтобы остаться в стране на праздновании Дня независимости. "В свободное от работы время куда хочу, туда и еду. Хочу — на вечеринку в Сен-Тропе, а хочу — на фронт в Пески", — написал Богдан в Facebook.