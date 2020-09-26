Зеленский провёл совещание в Донбассе

https://static.news.ru/photo/a616d436-00cd-11eb-95ac-fa163e074e61_660.jpg Михаил Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 26 сентября посетил Донецкую область. Там украинский лидер провёл совещание по вопросам работы Трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

Главной темой обсуждения стало выполнение договорённостей, достигнутых на встрече лидеров стран «нормандской четвёрки» в Париже в декабре 2019 года, следует из сообщения, опубликованного на сайте офиса президента Украины.

Было отмечено, что режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня является безоговорочным успехом на пути к достижению мира в Донбассе, — говорится в сообщении.

В ходе совещания командующий операцией Объединённых сил Сергей Кравченко сообщил о разминировании инфраструктурных объектов на 12 участках в Донбассе.

Ранее NEWS.ru писал, что управление Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики обвинило командование 24-й бригады Вооружённых сил Украины в попытках срыва перемирия, достигнутого в регионе. В ДНР заявили, что военные пренебрегают указаниями руководства операции Объединённых сил о строгом выполнении мер по усилению и контролю бессрочного режима прекращения огня.