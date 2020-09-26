В ДНР сообщили о саботаже перемирия со стороны украинских военных

https://static.news.ru/photo/db13675c-00c9-11eb-b98e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Даниил Безсонов/vk.com

Управление Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики обвинило командование 24-й бригады вооружённых сил Украины в попытках срыва перемирия, достигнутого в регионе. В ДНР заявили, что военные пренебрегают указаниями руководства операции объединённых сил о строгом выполнении мер по усилению и контролю бессрочного режима прекращения огня.

Как отметил представитель ведомства, в распоряжении Народной милиции имеется аудиозапись переговоров украинского командования, в которой «явно демонстрируется саботирование достигнутых договорённостей и самовольное принятие решения на применение 120-миллиметровых миномётов».

Призываем международных наблюдателей Миссии ОБСЕ зафиксировать факты нарушений перемирия и принудить военно-политическое руководство Украины к соблюдению взятых на себя обязательств, — цитирует РИА Новости представителя Народной милиции.

Он также заявил, что ДНР потребовала от Киева провести разбирательство по всем фактам открытого игнорирования командованием оперативно-тактической группы «Восток» условий мирного соглашения.

С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры по обеспечению перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населённых пунктах и вблизи них, а также наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, соглашение предусматривает дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Луганской народной республике (ЛНР) заявили о том, что украинские силовики минируют леса у линии соприкосновения в Донбассе.