https://static.news.ru/photo/4f61607c-4348-11ea-8bfb-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Damian Klamka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Граждане Великобритании смогут свободно посещать Украину. Президент страны Владимир Зеленский подписал указ о введении безвизового режима для них.

Ввести на период с 31 января 2020 до 30 января 2021 безвизовый режим въезда на Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, — говорится в документе.

Их срок пребывания в стране не должен превышать 90 дней.

Безвизовый въезд для британцев был введён ещё в 2005 году, однако этот закон утратит свою силу, когда королевство выйдет из состава Европейского союза, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, заместитель спикера Палаты общин британского парламента Найджел Эванс проинформировал, что королева Елизавета II подписала билль о Brexit. Теперь билль о выходе Великобритании из Евросоюза, подготовленный правительством Бориса Джонсона, приобрёл статус закона.