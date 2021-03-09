Зеленский призвал украинцев прививаться от COVID-19 во избежание локдауна

https://static.news.ru/photo/63f25994-80df-11eb-a6e3-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский призвал соотечественников прививаться от коронавируса, чтобы избежать введения очередного карантина.

Наиболее правильным ответом на сегодняшний рост количества больных с коронавирусной инфекцией является вакцинация, а не локдаун. Именно это является решением, чтобы не было большего прироста больных, — говорится в сообщении на официальном сайте украинского лидера.

Зеленский потребовал увеличить темпы вакцинации. С этой целью он предложил задействовать мобильные бригады, а также подключить ресурсы других ведомств в помощь Минздраву. Кроме того, президент призвал тщательнее реагировать на случаи недостоверной информации о прививках.

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, на Украине за время пандемии выявлено около полутора миллионов случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции в стране стали 28,6 тысячи человек.

Вакцинация от коронавируса на Украине началась 24 февраля. Граждан прививают препаратом Oxford/AstraZeneca, поставляемым из Индии.

Правительство страны запретило регистрировать «Спутник V» и другие российские вакцины на территории страны. Украинский министр здравоохранения Максим Степанов заверил Верховную раду, что этого не произойдёт ни при каких обстоятельствах.

Как ранее писал NEWS.ru, журналист американского издания The National Interest Лилиан Познер в своей статье порекомендовала Киеву пересмотреть отношение к вакцине «Спутник V» и зарегистрировать её. Она отметила, что Украина оказалась плохо подготовлена к пандемии и значительно отстаёт от других европейских стран по темпам вакцинации. При этом Познер подчеркнула, что российский препарат «действительно спасает жизни».