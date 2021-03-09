NI порекомендовал властям Украины пересмотреть отношение к «Спутнику V»

https://static.news.ru/photo/0e9fde34-80db-11eb-af62-96000091f725_660.jpg Фото: Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Журналист американского издания The National Interest Лилиан Познер считает, что украинским властям следует закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», поскольку страна значительно отстаёт от других европейских стран по темпам вакцинации.

В своей статье Познер отметила , что Украина остаётся одной из беднейших стран Европы. Она была плохо подготовлена к пандемии COVID-19, достаточно поздно начала кампанию по вакцинации населения, и её «старт не предвещает ничего хорошего».

По мнению Познер, Киеву необходимо согласиться на применение российской вакцины на Украине, поскольку результаты испытаний препарата опубликованы в научной литературе и они являются достоверными.

«Спутник V» действительно спасает жизни. <...> Украинским лидерам необходимо ориентироваться на факты, — написала Познер.

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, на Украине за время пандемии выявлено около полутора миллионов случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции в стране стали 28,6 тысячи человек.

Правительство Украины запретило регистрировать в стране разработанные в России вакцины от COVID-19. При этом президент Украины Владимир Зеленский признался, что не может объяснить отказ от российских препаратов народу, хотя других вакцин Киеву на тот момент никто не предлагал.

Вакцинация от коронавируса на Украине началась 24 февраля. Граждан прививают препаратом Oxford/AstraZeneca, поставляемым из Индии.

Как писал NEWS.ru, глава украинского Минздрава страны Максим Степанов, выступая в Верховной раде, заявил, что «Спутник V» ни при каких обстоятельствах не будет зарегистрирован в стране.