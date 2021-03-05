На Украине заявили, что никогда не зарегистрируют вакцину «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/0ad8bc32-7d9b-11eb-a952-96000091f725_660.jpg Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» ни при каких обстоятельствах не будет зарегистрирована на Украине, заявил глава Минздрава страны Максим Степанов, выступая в Верховной раде.

Я уже неоднократно говорил: ни при каких обстоятельствах «Спутник V» не будет зарегистрирован на территории страны, — цитирует РИА Новости Степанова.

В январе Рада проголосовала за закон, предусматривающий возможность регистрировать вакцины при условии наличия данных об успешном проведении доклинических испытаний и клинических исследований. Там также указывается, что лекарственное средство не должно быть разработано в РФ. В феврале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал постановление о запрете регистрации в стране вакцин от коронавирусной инфекции, произведённых в России.

Самолёт из Индии с 500 тысячами доз вакцины Oxford/AstraZeneca прилетел в Киев 23 февраля. Вакцинация от коронавируса на Украине началась 24 февраля.

Как писал NEWS.ru, основной объём вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа на территории России должен завершиться до осени. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Глава правительства подчеркнул, сейчас очень важно масштабировать результаты работы над препаратом «ЭпикВакКорона», созданием которого занимается научный центр «Вектор». Мишустин подчеркнул, что сделать это необходимо как можно скорее. К тому же он сказал, что сотрудниками «Вектора» уже приложено много усилий для достижения данной цели.