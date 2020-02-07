Президент Украины Владимир Зеленский предложил итальянским властям инвестировать в украинскую экономику, сообщает пресс-служба главы государства.
Зеленский провёл встречу с итальянским премьером Джузеппе Конте. Политики обсудили развитие двусторонней торговли. Президент страны отметил, что Италия является одним из трёх крупнейших экономических партнёров Украины в ЕС.
Объёмы торговли в прошлом году составили более $4 млрд. Уверен, что мы можем улучшать этот результат и таким образом укреплять нашу дружбу, — подчеркнул Зеленский.
Он призвал итальянские компании реализовывать инфраструктурные проекты и развивать украинскую энергетику,
На этот год у нас большие планы по строительству дорог, мостов, развитию портов и аэропортов. Мы будем рады видеть итальянских инвесторов и сделаем всё ради безопасности их инвестиций, — заявил президент Украины.
NEWS.ru писал, что после Италии Зеленский планирует официально посетить Ватикан. Он обсудит с госсекретарём Святого престола Пьетро Паролином и секретарём по межгосударственным отношениям Ватикана Полом Ричардом Галлахером геополитические вопросы.
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