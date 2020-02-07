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Премьер-министр Алексей Гончарук, обещавший рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины на 40% в течение пяти лет, всё время врал парламенту. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Он обманул парламент, и президента в том числе, представляя нам программу 40% роста экономики, абсолютно чётко понимая, что это не будет выполнено, это враньё, — отметил политик в эфире ток-шоу...