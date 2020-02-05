https://static.news.ru/photo/edb2e0e4-4838-11ea-a639-fa163e074e61_660.jpg Фото: Moritz Wolf/imageBROKER.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский готовится к переговорам с итальянским лидером Серджо Маттареллой, премьер-министром Италии Джузеппе Конте и Папой Римским Франциском.

Визит в Рим запланирован на 7 февраля, а 8 февраля глава Украины официально посетит Ватикан. Помимо этого, Зеленский намерен обсудить геополитические вопросы с госсекретарем Святого престола Пьетро Паролином и секретарём по межгосударственным отношениям Ватикана Полом Ричардом Галлахером, пишет РЕН ТВ.

Как ранее передавал NEWS.ru, украинский президент встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Последний прилетел в Киев с официальным визитом.