Президент Украины Владимир Зеленский готовится к переговорам с итальянским лидером Серджо Маттареллой, премьер-министром Италии Джузеппе Конте и Папой Римским Франциском.
Визит в Рим запланирован на 7 февраля, а 8 февраля глава Украины официально посетит Ватикан. Помимо этого, Зеленский намерен обсудить геополитические вопросы с госсекретарем Святого престола Пьетро Паролином и секретарём по межгосударственным отношениям Ватикана Полом Ричардом Галлахером,
Как ранее передавал NEWS.ru, украинский президент встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Последний прилетел в Киев с официальным визитом.
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