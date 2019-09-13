https://static.news.ru/photo/d52801ea-d654-11e9-b5db-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему есть что сказать при первой встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

На форуме «Ялтинская европейская стратегия» к украинскому лидеру подошёл журналист и спросил: «Оказавшись перед Путиным, что вы ему скажете?»

У меня есть много всего, что сказать, — цитирует Зеленского « Обозреватель ».

Ранее News.ru писал, что президент Украины собрался при первой встрече с главой российского государства указать на территориальную принадлежность Крыма. По словам Владимира Зеленского, единственным способом его вернуть остаются антироссийские санкции.