Фото: president.gov.ua

Представитель МИД Австрии Питер Гюшельбауэр сообщил о том, что хакерская атака на ведомство не связана с Россией или Турцией. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на австрийское издание Salzburg 24.

Представитель МИД Австрии Питер Гюшельбауэр сообщил о том, что хакерская атака на ведомство не связана с Россией или Турцией. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на австрийское издание Salzburg 24....