Президент Украины Владимир Зеленский после информации о крушении самолёта Boeing-737 в Тегеране, в результате которого погибли 177 человек, прервал поездку в Оман. В настоящее время глава государства в срочном порядке возвращается в Киев.
Об этом журналистам 8 января сообщили представители офиса президента Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский из-за катастрофы в Тегеране срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев, — отмечается в Telegram-канале офиса главы государства.
Ранее NEWS.ru передавал, что Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших в результате крушения самолёта.
Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» разбился в ночь на среду, 8 января, вскоре после вылета из аэропорта Тегерана.
Представитель спасательной службы аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил. На борту находились 177 человек. Позднее стало известно, что самолёт потерпел крушение из-за возгорания двигателя.