Зеленский предложил выплачивать украинцам компенсации из-за локдауна

https://static.news.ru/photo/d6e212a0-8cb0-11eb-ab9f-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский внёс на рассмотрение Верховной рады законопроект о финансовой помощи гражданам в связи с жёсткими карантинными ограничениями из-за пандемии коронавируса.

Инициатива распространяется на застрахованных предпринимателей и наёмных работников в регионах, где установлен «красный» уровень эпидемической опасности. В случае принятия закона из госбюджета им будет выплачиваться по восемь тысяч гривен. Размеры компенсации из местных бюджетов будут определяться властями регионов.

Согласно документу, выплату будут производить на основе заявлений от предпринимателей и наёмных работников, которые должны быть поданы в 30-дневный срок с момента введения локдауна в регионе.

В украинском парламенте намерены рассмотреть проект на внеочередном заседании, сообщает портал «Гордон».

На Украине в настоящее время действует адаптивный карантин. Территория страны разделена на «зелёную», «жёлтую», «оранжевую» и «красную» зону. В последней сейчас находятся Киев, Киевская область, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская, Сумская и Черновицкая области. В случае «покраснения» большинства регионов, локдаун будет введён по всей республике.

Ранее NEWS.ru писал, что Украина обновила рекорд по числу летальных исходов от коронавируса. На данный момент количество жертв инфекции в стране составляет 342 человека.