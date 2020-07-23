Зеленский потребовал расшифровать каждый пункт Минских соглашений

https://static.news.ru/photo/8feb3432-cd23-11ea-9800-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал расшифровки каждой части минских договорённостей. Об этом он заявил во время встречи с швейцарским президентом Симонеттой Соммаруга.

Мы хотим расшифровки каждого пункта «Минска». Тогда мы будем видеть — мы в состоянии выполнить это или не в состоянии, как мы это будем делать, кто будет ответственным, — цитирует его РИА Новости.

В МИД РФ 23 июля заявили, что Украина фактически вышла из Минских соглашений. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова пояснила, что постановление Верховной рады по местным выборам необходимо разъяснить, и обратилась к партнёрам по «нормандскому формату» — Германии и Франции — с просьбой оценить ситуацию.

До этого представители самопровозглашённых Донецкой и Луганской республик заявили, что Киев отказался объяснить позицию по проведению выборов в Донбассе, и таким образом заблокировали дальнейшую работу контактной группы.

Как писал NEWS.ru, ранее Зеленский назвал условие для прекращения огня в Донбассе с 27 июля.