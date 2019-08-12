https://static.news.ru/photo/b6f58cc4-bcfa-11e9-9839-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поручил врио главы Службы безопасности Украины Ивану Баканову сменить глав ведомства в Ровненской, Волынской и Житомирской областях.

Помимо этого, он потребовал от главы Национальной полиции Сергея Князева освободить от должностей девятерых руководителей районных отделов ведомства, сообщает « Интерфакс-Украина ».

Поручение глава государства дал по итогам поездки в Житомирскую область, где подверг резкой критике борьбу правоохранительных органов с нелегальной добычей янтаря.

Ранее, как писал News.ru, Зеленский решил отменить мораторий на продажу украинских земель. Он считает, что это позволит открыть рынок уже с 2020 года.