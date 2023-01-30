Зеленский с европейской чиновницей посетили раненых бойцов ВСУ Зеленский с премьером Дании посетили раненых бойцов ВСУ в Николаеве

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Николаев и посетил раненых украинских бойцов в одном из местных госпиталей. Как отмечается в Telegram-канале главы государства, он нанес визит в клинику вместе с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Зеленский подчеркнул важность не только физической, но и психологической реабилитации для военных.

Большая благодарность всем медицинским работникам, оберегающим здоровье наших солдат, — добавил Зеленский.

Президент пожелал всем находящимся в николаевском госпитале бойцам скорейшего выздоровления.

Ранее Зеленский говорил, что конфликт на Украине завершится после того, как российская армия покинет территорию страны. Он отметил, что люди для него — приоритет номер один и он не хочет воевать на территории России. Зеленский призвал РФ как можно скорее прекратить боевые действия.

Украинский лидер также отметил, что ему неинтересно вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Он сообщил, что не понимает, кто принимает решения в РФ. Зеленский добавил, что после начала спецоперации глава российского государства стал для него никем.