Президент Украины Владимир Зеленский поручил создать на неподконтрольных Киеву территориях Луганской области 20 военных администраций. Соответствующий указ появился на сайте украинского президента.
Согласно документу, военные администрации должны появиться в Станице Луганской, Широком, Марковке, Новопскове. Генштабу ВСУ и областным властям поручено принять все исчерпывающие меры для создания сельских военных администраций.
Это уже второй указ Зеленского о создании военных администраций на неподконтрольных Киеву территорию. В Херсонской области президент Украины распорядился создать 15 военных администраций, несмотря на то, что регион с марта находится под контролем России.
Ранее Владимир Зеленский назначил Галину Луговую главой городской военной администрации Херсона. Луговая работала в должности секретаря Херсонского горсовета. После того как в Херсоне задержали мэра Игоря Колыхаева, Луговая стала исполнять его обязанности.