Зеленский поручил создать 20 военных администраций в ЛНР

Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский поручил создать на неподконтрольных Киеву территориях Луганской области 20 военных администраций. Соответствующий указ появился на сайте украинского президента.

Согласно документу, военные администрации должны появиться в Станице Луганской, Широком, Марковке, Новопскове. Генштабу ВСУ и областным властям поручено принять все исчерпывающие меры для создания сельских военных администраций.

Это уже второй указ Зеленского о создании военных администраций на неподконтрольных Киеву территорию. В Херсонской области президент Украины распорядился создать 15 военных администраций, несмотря на то, что регион с марта находится под контролем России.

Ранее Владимир Зеленский назначил Галину Луговую главой городской военной администрации Херсона. Луговая работала в должности секретаря Херсонского горсовета. После того как в Херсоне задержали мэра Игоря Колыхаева, Луговая стала исполнять его обязанности.